UNO-Bericht

Der Gazastreifen ist weitgehend zerstört. (picture alliance / Anadolu / Saeed M. M. T. Jaras)

In einem in Genf veröffentlichten Bericht heißt es, seit Beginn des Krieges am 7. Oktober 2023 seien bis Dezember 2025 mehr als 38.000 Frauen und Mädchen ums Leben gekommen. Der Anteil der weiblichen Todesopfer sei weitaus höher als in früheren Konflikten im Gazastreifen, sagte die Direktorin des für Frauen zuständigen UNO-Büros in Genf, Calltorp. Und das Töten gehe weiter trotz der zwischen Israel und der Terror-Miliz Hamas vereinbarten Waffenruhe. Seitdem seien nach Angaben von Ärzten mehr als 750 Männer, Frauen und Kinder getötet worden. Palästinensische Kämpfer töteten vier israelische Soldaten.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.