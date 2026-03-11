In dem Land hatte es in den letzten Tagen heftige Regenfälle gegeben. 95 Personen werden noch vermisst. Die Rettungseinsätze dauerten an, teilte die Polizei mit. Auch in anderen Ländern der Region hatte es in den letzten Tagen anhaltende Regenfälle gegeben; in Kenia kamen dabei mindestens 49 Menschen ums Leben.
Regen- und Dürreperioden sind in Ostafrika in den letzten 20 Jahren immer häufiger geworden. Der vom Menschen verursache Klimawandel erhöht laut Wissenschaftlern die Wahrscheinlichkeit extremer Wetterereignisse.
Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.