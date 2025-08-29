Migration
Mindestens 49 Menschen vor Mauretaniens Küste ums Leben gekommen

Auf dem Weg in Richtung Europa sind mindestens 49 Menschen vor der Küste Mauretaniens ums Leben gekommen.

    Das Foto zeigt die westafrikanische Küste mit den Ländern Mauretanien, Senegal und Gambia sowie den Kapverdischen Inseln.
    Das Foto zeigt die westafrikanische Küste mit den Ländern Mauretanien, Senegal und Gambia sowie den Kapverdischen Inseln. (Screenshot Google Maps, abgerufen am 5.12.2019)
    Dutzende werden noch vermisst. Die Küstenwache konnte einige retten. Bei den Opfern soll es sich zumeist um Senegalesen und Gambier handeln. Sie waren in einem Fischerboot von Gambia aus aufgebrochen und wollten die Kanarischen Inseln erreichen.
    Nach Angaben der spanischen Nichtregierungsorganisation Caminando Fronteras starben oder verschwanden im vergangenen Jahr bei ähnlichen Überfahrten mehr als 10.000 Menschen. Alle starteten von der westafrikanischen Küste mit dem Ziel Kanarische Inseln.
    Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.