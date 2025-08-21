In einem Dorf im Bundesstaat Katsina griffen nach Augenzeugenberichten Bewaffnete eine Moschee an, in der gerade eine örtliche Bürgerwehr betete. Dabei wurden mindestens 32 Menschen getötet. Bei weiteren Attacken auf umliegende Dörfer gab es 20 weitere Todesopfer.
Im Nordwesten und im Zentrum Nigerias sind seit Jahren kriminelle Milizen aktiv, die Siedlungen überfallen, dort Gräueltaten begehen, Häuser niederbrennen und Menschen entführen, um Lösegeld zu erpressen.
Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.