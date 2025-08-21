Nigeria
Mindestens 50 Tote bei Angriff auf Moschee und Dörfer

Im Norden Nigerias sind bei Angriffen bewaffneter Gruppen binnen 24 Stunden mindestens 50 Menschen getötet worden.

    Im Vordergrund mehrere abgebrannte Strohütten, dahinter weitere unversehrte. Mehrere Menschen stehen dazwischen.
    Verbrannte Hütten nach einem Angriff Bewaffneter in Nigeria (Archivbild). (AFP / AUDU MARTE)
    In einem Dorf im Bundesstaat Katsina griffen nach Augenzeugenberichten Bewaffnete eine Moschee an, in der gerade eine örtliche Bürgerwehr betete. Dabei wurden mindestens 32 Menschen getötet. Bei weiteren Attacken auf umliegende Dörfer gab es 20 weitere Todesopfer.
    Im Nordwesten und im Zentrum Nigerias sind seit Jahren kriminelle Milizen aktiv, die Siedlungen überfallen, dort Gräueltaten begehen, Häuser niederbrennen und Menschen entführen, um Lösegeld zu erpressen.
    Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.