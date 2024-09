Aufräumarbeiten in Beirut nach einem israelischen Luftangriff (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Hassan Ammar)

Angegriffen wurden libanesischen Angaben zufolge Orte im Süden des Landes, nördlich von Beirut und nahe der Küstenstadt Sidon. Die israelische Armee erklärte, unter anderem Waffenlager und Raketenabschussrampen der militant-islamistischen Hisbollah-Miliz bombardiert zu haben. Diese setzte ihren Raketenbeschuss auf Ziele in Israel fort.

In Tel Aviv wurde am Morgen Luftalarm ausgelöst. Die israelische Armee teilte mit, man habe eine aus dem Libanon abgefeuerte Rakete abgefangen. Die Hisbollah gab an, auf das Hauptquartier des israelischen Auslandsgeheimdienstes, Mossad, gezielt zu haben.

Israelische Streitkräfte mobilisieren Reservisten

Angesichts der zunehmenden Eskalation des Konflikts mit der Schiitenmiliz Hisbollah mobilisiert die israelische Armee nach eigenen Angaben zwei weitere Reservebrigaden. Ziel seien "operative Einsätze im nördlichen Bereich". Der für den Norden Israels zuständige Kommandeur Gordin sagte, das Land müsse für ein Bodenmanöver bereit sein. Dies wurde als Hinweis für ein möglicherweise bevorstehende Bodenoffensive im Libanon gedeutet, über die seit Beginn der intensivierten Angriffe auf die Hisbollah in den vergangenen Wochen vermehrt spekuliert wird. Aus Hisbollah-Kreisen hieß es dazu, die Kämpfer der Miliz seien "bereit, sich jeglicher möglichen Bodeninvasion entgegenzustellen."

Hisbollah-Kommandeur Kobeissi bei Angriff getötet

Die Hisbollah bestätigte unterdessen den Tod eines weiteren hochrangigen Kommandeurs. Ibrahim Kobeissi sei gestern durch einen israelischen Luftangriff in einem Vorort von Beirut getötet worden, teilte die Miliz mit. Israelischen Angaben zufolge soll er für zahlreiche Raketenangriffe auf Israel in den vergangenen Monaten verantwortlich sein.

Die Außenminister des Irak, Ägyptens und Jordaniens warfen Israel in einer gemeinsamen Erklärung vor, die Region in Richtung Krieg zu drängen. Mit der Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah will sich heute der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York befassen.

Bauer (Konrad-Adenauer-Stiftung): "Israel hat ein klares Ziel"

Der Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung im Libanon, Bauer, geht davon aus, dass es noch weitere Eskalationsschritte geben könnte. Bauer, der die Geschäfte zur Zeit aus Jordanien führt, sagte im Deutschlandfunk , Israel habe ein klares Ziel: Man wolle die Hisbollah zwingen, Verhandlungsangebote anzunehmen und sich aus dem Gebiet im Süden des Libanon zurückzuziehen.

Dass Israel den Südlibanon mit Bodentruppen besetzen wird, glaubt Bauer nicht. Alle bisherigen Einsätze von Bodentruppen in diesem Gebiet hätten für Israel nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt. Seiner Einschätzung nach ist der Konflikt auch nicht alleine mit militärischen Mitteln zu lösen, dafür brauche es diplomatische Initiativen.

Iran spielt entscheidende Rolle im Konflikt

Entscheidend sei zudem die Haltung des Iran. Das Land sei gewissermaßen der Patron der Hisbollah, entsprechend könnten die Machthaber in Teheran auch Druck auf die Organisation ausüben und diese zu Verhandlungen mit Israel zwingen. Bauer sagte weiter, er habe zudem nicht den Eindruck, dass der Iran ein wirkliches Interesse habe, in einen möglichen Waffengang massiv eingebunden zu sein.

Der CDU-Außenpolitiker Hardt hält das militärische Vorgehen Israels im Libanon im Grundsatz für gerechtfertigt. Er sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, wegen des andauernden Raketenbeschusses der Hisbollah hätten zehntausende Menschen den Norden Israels verlassen müssen. Es sei ein legitimes Kriegsziel, ihnen die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen.

