Nach Regierungsangaben läuft derzeit noch die Suche nach Vermissten. In den vergangenen Tagen hatten starke Regenfälle Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Besonders betroffen sind Regionen im Zentrum und Süden des Landes. Mehrere Fernstraßen sind blockiert und hunderttausende Haushalte ohne Strom.
In Vietnam kommt es in der Regenzeit stets zu besonders starken Unwettern. Zwischen Juni und Oktober wurden laut dem Umweltministerium bereits fast 300 Todesopfer oder Vermisste im Zusammenhang mit Naturkatastrophen verzeichnet.
Diese Nachricht wurde am 22.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.