Südasien
Mindestens 55 Todesopfer durch Überschwemmungen und Erdrutsche in Vietnam

In Vietnam sind nach erneuten Unwettern bislang mindestens 55 Menschen ums Leben gekommen.

    Ein überfluteter Platz neben einem Wohnhaus in Vietnam.
    In Vietnam waren Regionen im Zentrum und Süden des Landes von den Unwettern betroffen. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Magdalena Chodownik)
    Nach Regierungsangaben läuft derzeit noch die Suche nach Vermissten. In den vergangenen Tagen hatten starke Regenfälle Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Besonders betroffen sind Regionen im Zentrum und Süden des Landes. Mehrere Fernstraßen sind blockiert und hunderttausende Haushalte ohne Strom.
    In Vietnam kommt es in der Regenzeit stets zu besonders starken Unwettern. Zwischen Juni und Oktober wurden laut dem Umweltministerium bereits fast 300 Todesopfer oder Vermisste im Zusammenhang mit Naturkatastrophen verzeichnet.
    Diese Nachricht wurde am 22.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.