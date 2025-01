Ein völlig abgemagerter Bergmann wird in einen Rettungswagen gebracht. (Themba Hadebe / AP / dpa / Themba Hadebe)

Wie die Polizei mitteilte, konnten am zweiten Tag des Einsatzes in Stilfontein zudem 106 Überlebende an die Oberfläche geholt werden. Die Gesamtzahl der Bergleute, die seit zwei Monaten in dem Schacht festsitzen, ist nicht bekannt. Laut Schätzungen sollen es mehrere Hundert sein.

Der Schacht sollte abgedichtet werden, um den illegalen Bergbau zu bekämpfen.

Nach Angaben der Behörden verschanzten sich die Bergleute daraufhin aus Angst vor ihrer Festnahme unter Tage. Viele von ihnen sind laut Berichten stark unterernährt; zahlreiche verhungerten unter Tage.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.