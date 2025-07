Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

45 Menschen seien gerettet worden, teilten die Einsatzkräfte in der Stadt Kut mit. Der Gouverneur der Provinz Wassit, Majjeh, rief eine dreitägige Trauerphase für die Opfer aus. In Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Brandursache sagte er, gegen den Besitzer des Gebäudes und den Betreiber des Einkaufszentrums sei Anzeige erstattet worden. Was ihnen genau vorgeworfen wird, blieb unklar. Im Irak haben schlechte Baustandards schon mehrmals zu Unglücken mit Toten und Verletzten geführt.

