Kohlebergwerk

Wie der Staatssender CCTV berichtete, waren die Arbeiter eines Kohlebergwerks in der nördlichen Provinz Shanxi nach einer Gasexplosion verschüttet worden. Neun Menschen würden noch vermisst, die Suche nach Überlebenden dauere an. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich laut staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua 247 Bergleute in der Grube.
Die Provinz Shanxi ist das Zentrum der Kohleförderung in China. Die Sicherheit in den Bergwerken Chinas hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verbessert, trotzdem gibt es immer wieder Unfälle.
Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.