Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Stadt Saporischschja gab es Tote und Verletzte (Archivbild). (AP Photo / Kateryna Klochko / Kateryna Klochko)

Medienberichten zufolge setzte das russische Militär Raketen, Marschflugkörper sowie hunderte Drohnen ein. Allein in der Stadt Krywyj Rih kamen sechs Menschen ums Leben, als ein Wohnhaus getroffen wurde. Aus der Hauptstadt Kiew und dem Gebiet Poltawa wurden zwei weitere Todesopfer gemeldet. In Lwiw gebe es fünf Verletzte, hieß es unter Verweis auf Behördenangaben. Die ukrainischen Streitkräfte beklagen, dass ihnen Flugabwehrraketen fehlten, um sich besser gegen die Luftangriffe wehren zu könne.

Auf russischer Seite wurde ein ukrainischer Drohnenangriff auf das Lagerhaus eines Online-Händlers in der Stadt Penza gemeldet, das daraufhin in Brand geraten sei.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.