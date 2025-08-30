Indonesien

Beim Brand des Regionalparlaments von Süd-Sulawesi in der Stadt Makassar sollen drei Menschen ums Leben gekommen sein. (AFP / DAENG MANSUR)

Nach Behördenangaben setzten Demonstranten das Gebäude des Regionalparlaments in der Provinz Süd-Sulawesi in Brand. Dabei seien drei Menschen ums Leben gekommen, fünf seien verletzt worden. Die Demonstrationen hatten am Montag in der Hauptstadt Jakarta begonnen. Sie richteten sich vor allem gegen die Höhe von Abgeordneten-Gehältern. Gestern eskalierten die Proteste, nachdem ein Polizeifahrzeug den Fahrer eines Motorradtaxis erfasst hatte. Der Mann, der nicht an den Demonstrationen beteiligt gewesen sein soll, kam dabei ums Leben. Auch aus den Großstädten Bandung und Yogyakarta wurden Demonstrationen gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.