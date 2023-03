Überschwemmungen im Südosten der Türkei (Deutschlandradio)

Vier weitere Personen werden noch vermisst. In einem Krankenhaus wurde die Notaufnahme überflutet. Die Patienten seien in Sicherheit gebracht worden, hieß es von den Behörden. Bilder zeigten, wie Autos von den Wassermassen weggerissen wurden. Der Gouverneur der am stärksten betroffenen Provinz Sanliurfa rief die Menschen dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben.

Bei der Erdbebenkatastrophe Anfang Februar waren allein in der Türkei mehr als 48.000 Menschen ums Leben gekommen. Hunderttausende sind obdachlos und in Notunterkünften wie Zelten untergebracht.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.