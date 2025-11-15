Ein weiterer wurde nach Angaben des Gouverneurs verletzt. In der Stadt Dnipro seien mehrere Brände ausgebrochen, Schäden gebe es aber auch in kleineren Städten. Getroffen wurden demnach vor allem private Wohnhäuser und Autos.
Die Ukraine griff nach eigenen Angaben eine Raffinerie im russischen Rjasan an. Der dortige Gouverneur bestätigte einen Einschlag bei dem Unternehmen.
Die Ukraine attackiert systematisch Anlagen der Öl- und Gasverarbeitung in Russland. Damit soll einerseits die Treibstoffversorgung des russischen Militärs gestoppt und andererseits die Finanzierung des Kriegs durch den Export etwa von Benzin erschwert werden.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.