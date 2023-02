Die schon stark zerstörte Region Malatya ist von einem schweren Nachbeben getroffen worden. (picture alliance / AA / Sercan Kucuksahin)

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet von mindestens einem Toten und 69 Verletzten. Das Beben hatte eine Stärke von 5,5. Die Provinz Malatya war auch von den heftigen Erdbeben am 6. Februar stark getroffen worden. In deren Folge starben laut offiziellen Angaben bisher mehr als 44.000 Menschen in der Türkei und mindestens 5.900 in Syrien. Seitdem gab es tausende teils schwere Nachbeben.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.