Mehrere galten zuletzt noch als vermisst, wie Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte berichteten. Hunderttausende Haushalte waren zwischenzeitlich aufgerufen worden, sich vor der Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen in Sicherheit zu bringen. Der Bahnverkehr wurde teilweise eingestellt. In den vergangenen Stunden fielen laut der Nachrichtenagentur Kyodo in Teilen des Landes die stärksten Niederschläge in einem Juni-Monat seit Beginn der Aufzeichnungen.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.