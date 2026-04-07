Der Gouverneur der Stadt sprach in einer ersten Erklärung von einem Angriff von drei Personen. Einer der Täter wurde demnach getötet, zwei weitere wurden verletzt. Auch zwei Polizisten erlitten Verletzungen. In anderen Medienberichten ist die Rede von zwei Toten.
Der Polizeieinsatz dauert noch an, Fernsehbilder zeigten bewaffnete Einsatzkräfte. Die Umgebung der diplomatischen Vertretung wird grundsätzlich streng überwacht.
Angaben über die Hintergründe gibt es bislang nicht, auch nicht darüber, ob der Angriff dem israelischen Generalkonsulat galt. Der türkische Justizminister kündigte eine Untersuchung an.
Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.