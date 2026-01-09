Philippinen
Mindestens eine Tote und Dutzende Vermisste nach Einsturz von Müllberg
Auf den Philippinen sind beim Einsturz eines Müllbergs in einer Abfalltrennanlage mindestens 38 Menschen verschüttet worden.
Sie werden noch vermisst. Eine Frau kam ums Leben. Nach Polizeiangaben konnten acht Personen gerettet werden. Zur Ursache des Unglücks im Ort Binaliw im Großraum Cebu City gab es bisher keine Angaben.
