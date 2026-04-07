Ein zerstörtes Flüchtlingscamp im Gazastreifen (Archivbild) (picture alliance / SIPA / Hassan Salem / MEI)

Bei dem Vorfall in einem Flüchtlingsviertel im zentralen Abschnitt des Gazastreifens seien weitere Menschen verletzt worden, hieß es weiter. Laut Augenzeugenberichten erfolgte der Drohnenangriff während Auseinandersetzungen zwischen der Terrororganisation Hamas und Bewaffneten, die verdächtigt wurden, mit Israel zusammenzuarbeiten. Israel habe mit dem Drohnenangriff in die Gefechte eingegriffen. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten.

Auch ein halbes Jahr nach Beginn der Waffenruhe im Gaza-Krieg bleibt die Lage in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen angespannt. Die im Friedensplan von US-Präsident Trump vorgesehene Entwaffnung der Hamas ist bisher nicht umgesetzt worden. Israel kontrolliert weiterhin eine Hälfte des Gazastreifens.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.