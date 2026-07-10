Spanien
Mindestens elf Tote bei Waldbrand in Andalusien

Bei einem Waldbrand in der südspanischen Region Andalusien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen.

    Zwischen einem Berg und einer Stadt in der Region zwischen Can Tries und Serra de Ferres ist eine große Rauchwolke zu sehen.
    In mehreren Regionen in Spanien sind Waldbrände ausgebrochen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Marc Asensio ClupÃÆÃÂ©S / Jna P)
    Mehrere der Opfer wurden nach Angaben der Behörden tot in ihren ausgebrannten Fahrzeugen aufgefunden. Die Behörden befürchten einen Anstieg der Todeszahlen, da noch 19 Personen vermisst werden. Das Feuer war nahe der Gemeinde Los Gallardos in der Provinz Almeria ausgebrochen. Ursache war vermutlich eine abgerissene Stromleitung in ausgetrockneter Umgebung.
    Auch in weiteren Regionen Spaniens sowie Frankreichs und Portugals waren die Feuerwehren in den vergangenen Tagen wegen Waldbränden im Einsatz.
    Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.