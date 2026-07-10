Mehrere der Opfer wurden nach Angaben der Behörden tot in ihren ausgebrannten Fahrzeugen aufgefunden. Die Behörden befürchten einen Anstieg der Todeszahlen, da noch 19 Personen vermisst werden. Das Feuer war nahe der Gemeinde Los Gallardos in der Provinz Almeria ausgebrochen. Ursache war vermutlich eine abgerissene Stromleitung in ausgetrockneter Umgebung.
Auch in weiteren Regionen Spaniens sowie Frankreichs und Portugals waren die Feuerwehren in den vergangenen Tagen wegen Waldbränden im Einsatz.
Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.