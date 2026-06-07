Bürgerkrieg
Mindestens elf Tote im Sudan nach Drohnenangriff auf einen Markt

Bei einem Drohnenangriff auf einen Markt im Zentrum des Sudans sind mindestens elf Menschen getötet worden.

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    Außerdem gebe es Dutzende Verletze, teilte die Menschenrechtsorganisation Emergency Lawyers mit. Der Angriff ereignete sich demnach in der Stadt Abu Zaeima, die von bewaffneten Milizen kontrolliert wird. Wer den Angriff verübt hat, ist bislang nicht bekannt. Nach Angaben der Organisation waren bereits vergangene Woche bei Drohnenangriffen im Sudan mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen.
    In dem seit mehr als drei Jahren andauernden Krieg zwischen der sudanesischen Armee von Machthaber al-Burhan und der RSF-Miliz sind bereits zehntausende Menschen getötet worden. Mehr als elf Millionen Menschen sind im Sudan auf der Flucht. 
    Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.