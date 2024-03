Zerstörung nach einem russischen Drohnenangriff in Odessa (Archivbild) (Ukrainian Police Press Office vi / Ukrainian Police Press Office vi)

Nach Angaben der ukrainischen Behörden schlugen die Drohnen in den Regionen Mikolajew und Odessa ein. In Odessa sei in einigen Stadtteilen die Stromversorgung unterbrochen. Das ukrainische Militär wiederum griff Russland mit Drohnen an. In der Region Rostow sei in einem wichtigen Kraftwerk ein Feuer ausgebrochen, teilte der örtliche Gouverneur mit. Zwei Einheiten des Kraftwerks Nowotscherkassk, eines der größten im Südwesten Russlands, seien außer Betrieb.

