Ein brennendes Gebäude nach einem Raketenangriff in Charkiw. (AFP / Telegram: Synegubov)

In der Stadt Charkiw sind nach ukrainischen Angaben mindestens fünf Menschen getötet worden, darunter ein Kind. In der Grenzregion Sumy sind dem Gouverneur zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Zudem sei ein Unternehmen in Sumy getroffen worden und in Brand geraten. Im Osten der Ukraine hat Russland nach Angaben des Außenministeriums in Moskau drei weitere Ortschaften eingenommen.

In der Nacht hatte die ukrainische Luftwaffe nach eigenen Angaben zwölf russische Drohnen abgefangen und zerstört.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.