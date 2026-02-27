Hamas-Zivilschutz
Mindestens fünf Tote bei israelischen Luftangriffen

Das israelische Militär hat in der Nacht erneut Ziele im Gazastreifen aus der Luft angegriffen.

    Dabei wurden nach Hamas-Angaben mehrere Menschen getötet. Wie der Zivilschutz mitteilte, starben mindestens zwei Menschen bei einem Angriff im Zentrum des Palästinensergebietes. Bei einem Drohnenangriff im Süden des Gazastreifens seien drei Menschen getötet worden. Auch gestern sollen mehrere Palästinenser bei Luftangriffen gestorben sein.
    Das israelische Militär teilte mit, es habe ​im Süden des Küstengebiets einen militanten Palästinenser ‌getötet, der eine Bedrohung dargestellt habe.
    Seit dem 10. Oktober gilt im Gazastreifen eine fragile Waffenruhe zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas. Beide Seiten werfen sich immer wieder Verstöße vor.
