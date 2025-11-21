Zudem seien mindestens drei weitere Menschen verletzt worden, teilte der staatliche ukrainische Rettungsdienst mit.
Erst am Vortag waren bei massiven russischen Angriffen auf die Stadt Ternopil im Westen der Ukraine 26 Menschen getötet und 92 weitere verletzt worden.
Die russische Armee attackiert die Ukraine seit Wochen mit unverminderter Härte. Inmitten des nahenden Winters verstärkte Moskau insbesondere seine Angriffe auf ukrainische Energieanlagen.
Diese Nachricht wurde am 21.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.