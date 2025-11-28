Dem staatliche Fernsehen in Damaskus zufolge ereignete sich der Vorfall in der Ortschaft Beit Dschin im Süden des Landes. Dabei sollen mindestens fünf Personen ums Leben gekommen sein. Die Rede ist zudem von mehreren Verschütteten, die sich unter den Trümmern eines zerstörten Gebäudes befinden.
Die israelische Armee hatte zuvor bekannt gegeben, dass sie eine Militäroperation gegen eine islamistische Gruppe gestartet habe, um Verdächtige festzunehmen.
