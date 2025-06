Die ukrainische Großstadt Charkiw ist ein Hauptziel russischer Luftangriffe (Archivbild). (AP / Yevhen Titov)

In der Stadt Pryluky im Norden des Landes sei unter anderem ein Wohnhaus getroffen worden, teilten örtliche Behörden mit. Aus der Großstadt Charkiw im Nordosten werden mindestens 17 Verletzte nach Drohnenangriffen gemeldet.

Die russische Besatzung im Süden der Ukraine meldete erneut ukrainische Drohnenangriffe mit Stromausfällen für Zehntausende Menschen in den Gebieten Saporischschja und Cherson.

Der russische Präsident Putin hatte gestern in einem Telefonat mit US-Präsident Trump einem Waffenstillstand erneut eine Absage erteilt. Trump zufolge kündigte Putin stattdessen Vergeltung für die ukrainischen Drohnenangriffe auf Militärstützpunkte in Russland an. Dabei waren am Wochenende nach Angaben aus Kiew mindestens 40 Flugzeuge beschädigt oder zerstört worden.

05.06.2025