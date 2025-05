Schifffahrt

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Rund 70 weitere Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein Passagier wird noch vermisst. Ein plötzlich auftretender Sturm in der südwestlich gelegenen Provinz Guizhou hatte vier Touristenboote zum Kentern gebracht. An der anschließenden Rettungsaktion waren etwa 500 Helfer bis spät in die Nacht beteiligt. Nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens ergab eine erste Untersuchung, dass die Boote nicht überladen waren.

Die Berge und Flüsse von Guizhou sind beliebte Ausflugsziele. Viele Chinesen nutzen die fünf Feiertage nach dem Tag der Arbeit am 1. Mai für Kurzurlaube innerhalb des Landes.

