Marode Infrastruktur

Beim Einsturz eines Wohnhauses im Libanon sind viele Menschen ums Leben gekommen. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Wie die Nachrichtenagentur NNA berichtete, ereignete sich das Unglück im verarmten Stadtviertel Bab al-Tabbaneh der zweitgrößten Stadt Tripoli im Norden des Landes. Sechs Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Mehrere umliegende Gebäude wurden wegen Einsturzgefahr geräumt.

Es war schon der zweite tödliche Hauseinsturz in Tripoli seit Ende Januar. Im Libanon wurden viele Gebäude ohne Baugenehmigung erbaut, vor allem während des Bürgerkriegs von 1975 bis 1990. Oft werden bestehende Wohnhäuser zudem illegal um weitere Stockwerke erhöht. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte die libanesischen Behörden aufgerufen, dringend die Sicherheit von Gebäuden im ganzen Land zu überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.