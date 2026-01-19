Unglück in Millionenstadt

Nach Behördenangaben kamen mindestens sechs Menschen ums Leben. Wie die pakistanische Zeitung "The Dawn" berichtet, werden noch über 50 Menschen vermisst. Der Brand sei am Samstagabend ausgebrochen und erst nach über 24 Stunden gelöscht worden.
Die Brandursache ist noch nicht ermittelt. In Karachi kam es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Großbränden unter anderem ebenfalls in einem Einkaufszentrum. Die betroffenen Gebäude waren Berichten zufolge nicht nach Vorschrift und ohne zureichende Sicherheitsvorkehrungen gebaut worden.
Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.