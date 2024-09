Der Fluss Kawarada hat die Stadt Wajima in Japan überflutet. (AP)

Zuvor war von einem Toten berichtet worden. In der Stadt Wajima waren nach Angaben des Wetterdienstes in 72 Stunden mehr als 540 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. In der gesamten Region wurden mehr als 100.000 Menschen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Zahlreiche Ortschaften sind von der Außenwelt abgeschnitten, tausende Haushalte haben keinen Strom.

