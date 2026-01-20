Unter den Opfern befindet sich nach Behördenangaben ein chinesischer Staatsbürger. Bei der Explosion seien auch mehrere Menschen verletzt worden. Die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich zu dem Anschlag. Die chinesische Botschaft in Kabul rief die afghanischen Behörden auf, den Anschlag umgehend zu untersuchen.
Die Führung in Peking unterhält enge Beziehungen zu den in Afghanistan herrschenden Taliban, die der IS als Rivalen ansieht.
Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.