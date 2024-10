Tropensturm "Trami" auf den Philippinen (Uncredited/Philippine Coast Guard/AP/dpa)

Wie örtliche Behörden mitteilten, kam es zu starken Regenfällen und Überschwemmungen. Elf Menschen werden demnach vermisst. Tausende Bewohner wurden in Notunterkünften untergebracht. Schulen und Verwaltungsgebäude auf der Hauptinsel Luzon wurden geschlossen.

"Trami" soll in den nächsten Stunden in der Provinz Isabela die Küste erreichen. In zahlreichen Provinzen, darunter Manila, wurden Sturmwarnungen ausgesprochen.

