Russischer Angriffskrieg
Mindestens sieben Tote bei ukrainischen Angriffen auf russisch besetzte Gebiete

Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind nach Angaben der Behörden in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine mindestens 13 Menschen getötet worden.

    Ein Panzer steht vor einem zerstörten Gebäude.
    Die Industriestadt Kostjantyniwka im Donbass (picture alliance / SZ Photo / Friedrich Bungert)
    Weitere 22 wurden verletzt. Laut den Angaben wurden an verschiedenen Orten Lastkraftwagen und Autos attackiert.
    Bei einem russischen Angriff im Schwarzen Meer auf einen Frachter unter der Flagge Togos wurden nahe der ukrainischen Hafenstadt Odessa fünf Besatzungsmitglieder getötet und mehrere verletzt. Am Morgen war bereits der ukrainische Hafen Tschornomorsk durch russische Luftangriffe stark beschädigt worden. Die Angaben zum Kriegsgeschehen lassen sich teils nur schwer überprüfen.
    Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.