Russischer Angriffskrieg

Weitere 22 wurden verletzt. Laut den Angaben wurden an verschiedenen Orten Lastkraftwagen und Autos attackiert.
Bei einem russischen Angriff im Schwarzen Meer auf einen Frachter unter der Flagge Togos wurden nahe der ukrainischen Hafenstadt Odessa fünf Besatzungsmitglieder getötet und mehrere verletzt. Am Morgen war bereits der ukrainische Hafen Tschornomorsk durch russische Luftangriffe stark beschädigt worden. Die Angaben zum Kriegsgeschehen lassen sich teils nur schwer überprüfen.
Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.