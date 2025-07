Die Hitzewelle in Frankreich forderte Tote. (Christophe Ena / AP / dpa / Christophe Ena)

Unter ihnen war ein zwei Jahre altes Kind, das die Eltern in der spanischen Region Katalonien mehrere Stunden allein im Auto in der prallen Sonne zurückgelassen hatten. Ebenfalls in Katalonien fand die Feuerwehr die Leichen zweier Menschen im Gebiet eines Waldbrandes. Nach Angaben der Feuerwehr waren sie von den Flammen eingeschlossen worden, nachdem sie vergeblich versucht hatten, im Auto zu fliehen. Wie die Behörden heute mitteilten, starben zudem bereits am Samstag zwei Menschen in Cordoba beziehungsweise in Barcelona vermutlich an den Folgen eines Hitzeschlags. In Frankreich starben zwei Menschen nach Schwächeanfällen in Folge der Hitze, wie Umweltministerin Pannier-Runacher mitteilte.

