In der russischen Kaukasusrepublik Dagestan wurden die Sicherheitsvorkehrungen nach den Angriffen in Derbent und Machatschkala erhöhrt. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Gyanzhevi Gadzhibalayev)

Bei den Opfern soll es sich um sechs Polizisten und einen Priester handeln, außerdem ist von mindestens zwölf Verletzten die Rede. Russische Nachrichtenagenturen meldeten unter Berufung auf die nationale Antiterror-Behörden, Ziele der Angriffe seien zwei orthodoxe Kirchen, eine Synagoge und ein Kontrollpunkt der Polizei in den Städten Derbent und Machatschkala gewesen. In der Synagoge und einer Kirche brach demnach jeweils ein Feuer aus. Nach Angaben des Innenministeriums in Moskau wurden zwei Angreifer erschossen, die Fahndung nach weiteren Verdächtigen läuft.

Die mehrheitlich muslimische Region Dagestan liegt an der Grenze zu Georgien und Aserbaidschan. Über die genauen Hintergründe der Tag wurde bislang nichts mitgeteilt.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.