Wie das libanesische Gesundheitsministeriums mitteilte, wurden dabei mindestens vier Menschen getötet und zehn weitere verletzt. Das israelische Militär bestätigte einen Angriff auf ranghohe Kommandeure der iranischen Revolutionsgarden in Beirut. Ziel seien Kommandeure des Libanon-Korps der Al-Kuds-Brigaden gewesen.
Die israelische Armee hatte kurz zuvor mitgeteilt, dass in den südlichen Vororten von Beirut erneut Infrastruktur der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz bombardiert werde.
Diese Nachricht wurde am 08.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.