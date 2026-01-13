Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der örtliche Gouverneur im Onlinedienst Telegram mit. Der Bürgermeister von Charkiw meldete einen weiteren Angriff in der Stadt. Dabei habe eine russische Langstreckendrohne eine medizinische Einrichtung für Kinder getroffen. Ersten Erkenntnissen zufolge sei niemand verletzt worden.
Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden auch Kiew, Odessa und andere Städte in der Nacht mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen.
In Kiew musste aus Notfallgründen erneut an vielen Stellen der Strom abgeschaltet werden.
