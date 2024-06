Hochwasser in der Gemeinde Reichertshofen (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Aalen sagte, wurden heute in einem Haus in Schorndorf in Baden-Württemberg die Leichen eines Mannes und einer Frau gefunden. In Bayern waren zuvor bereits eine Frau und ein Feuerwehrmann ertrunken.

Bundeskanzler Scholz stellte den Menschen in den Überschwemmungsgebieten in Süddeutschland Hilfen des Bundes in Aussicht. Scholz sagte bei einem Besuch im bayerischen Reichertshofen, man werde die Menschen in der aktuellen Lage unterstützen, aber auch anschließend Solidarität üben. Der Bauernverband erklärte, man könne die Schäden in der Landwirtschaft noch nicht konkret beziffern. Schon jetzt sei aber abzusehen, dass die Betriebe mit massiven Ernteausfällen sowie Zerstörungen an Häusern und Wirtschaftsgebäuden konfrontiert seien. Die Grünen-Klimaexpertin Badum forderte im Portal "t-online", zur Finanzierung der Hochwasserfolgekosten die Schuldenbremse auszusetzen.

