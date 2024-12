Israel hat die Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen fortgesetzt. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Marwan Dawood)

Die Armee sprach von einem präzisen Angriff in Gaza-Stadt, der Kämpfern der islamistischen Hamas gegolten habe. Diese hätten einen unmittelbar bevorstehenden Drohnenangriff gegen die israelischen Truppen geplant. Rettungskräfte in dem abgeriegelten Palästinensergebiet berichten von einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus. Dabei habe es fünf Tote und mindestens 20 Verletzte gegeben. Zudem seien vermutlich noch weitere Menschen in den Trümmern eingeschlossen.

Nach Angaben der Hamas-geführten Gesundheitsbehörde wurden im Zentrum des Gazastreifens fünf Journalisten des palästinensischen Fernsehsenders Al-Kuds Today getötet. Laut dem Sender wurde der Übertragungswagen in Nuseirat von einer Rakete getroffen. Das israelische Militär bestätigte den Angriff auf ein Auto, sprach aber von einem Schlag gegen eine Terrorzelle der Miliz Islamischer Dschihad.

