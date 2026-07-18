Ukraine
Mindestens zehn Tote bei weiteren russischen und ukrainischen Angriffen

Bei neuen gegenseitigen Angriffen im Ukraine-Krieg sind nach Behördenangaben mindestens zehn Menschen getötet worden.

    Ein Anwohner betrachtet die Zerstörungen nach einem russischen Raketenangriff. Er steht in den Trümmern eines Hauses. Im Hintergrund steht ein Feuerwehrmann.
    Mindestens zehn Tote bei gegnerischen Angriffen im Ukraine-Krieg. In Odessa wurden zwei Menschen getötet. (Michael Shtekel / AP / dpa /)
    In der südukrainischen Hafenstadt Odessa starben zwei Menschen bei einem russischen Raketenangriff auf ein Wohngebäude. Weitere Menschen wurden verletzt. Auch aus Mykolajiw, Cherson und Charkiw meldeten die ukrainischen Behörden nach Attacken der russischen Armee Tote und Verletzte.
    Russland wiederum berichtete von vier Todesopfern durch ukrainische Drohnenangriffe. Diese haben sich nach Angaben örtlicher Behörden in der russischen Region Belgorod sowie in mehreren besetzten Gebieten der Ukraine ereignet.
    Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.