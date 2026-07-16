Der Inlandsgeheimdienst SBU teilte mit, mehrere Schiffe der russischen Schattenflotte seien getroffen worden. Sie hätten Rohöl transportiert. Die Ukraine griff russischen Online-Medien zufolge außerdem einen Luftwaffenstützpunkt in der Stadt Engels an der Wolga sowie ein Öldepot nördlich von Moskau an.
Russland attackierte in der Nacht erneut die Hauptstadt Kiew mit ballistischen Raketen. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko wurden mindestens zwei Menschen getötet und sechs weitere schwer verletzt. Auch aus anderen Regionen in der Ukraine wurden russische Luftangriffe gemeldet.
Ballistische Raketen sind aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit deutlich schwieriger abzuwehren als Marschflugkörper oder Drohnen.
Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.