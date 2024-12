Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Frankreichs amtierender Innenminister Retailleau sagte nach einer Krisensitzung am Abend in Paris, er fürchte weitere Todesopfer. Die Situation in dem Überseegebiet sei dramatisch. Berichten zufolge zerstörte der Wirbelsturm mit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern zahlreiche Armenviertel.

Die Inselgruppe Mayotte, die geografisch zum Archipel der Komoren gehört, hatte 1974 für ihren Verbleib bei Frankreich gestimmt. Seit 2014 hat sie den Status eines äußersten Randgebiets der EU.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.