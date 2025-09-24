Zwei weitere Personen wurden bei dem Vorfall verletzt, wie die Behörden mitteilten. Die Bundespolizei FBI geht nach eigenen Angaben von einem ideologischen Motiv aus. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Munition mit Botschaften beschriftet gewesen, die sich gegen die angegriffene Behörde gerichtet habe, hieß es.
Die ICE steht wegen ihrer Rolle bei der umstrittenen Einwanderungspolitik von Präsident Trump immer wieder in der Kritik von Demokraten und Aktivisten.
