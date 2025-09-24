USA
Mindestens zwei Tote nach Angriff auf Einwanderungsbehörde in Dallas

Bei einem Angriff auf eine Außenstelle der US-Einwanderungsbehörde ICE in Dallas hat ein Schütze einen Menschen getötet und sich anschließend das Leben genommen.

    Mehrere Polizeifahrzeuge und ein Polizist stehen in der Nähe eines Gebäudes der US-Einwanderungsbehörde in Dallas, wo es eine Schießerei gegeben hat.
    Polizeieinsatz an der Einwanderungsbehörde in Dallas (AFP / ARIC BECKER)
    Zwei weitere Personen wurden bei dem Vorfall verletzt, wie die Behörden mitteilten. Die Bundespolizei FBI geht nach eigenen Angaben von einem ideologischen Motiv aus. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Munition mit Botschaften beschriftet gewesen, die sich gegen die angegriffene Behörde gerichtet habe, hieß es.
    Die ICE steht wegen ihrer Rolle bei der umstrittenen Einwanderungspolitik von Präsident Trump immer wieder in der Kritik von Demokraten und Aktivisten.
