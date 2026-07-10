Die Zahl der Vermissten wird nun mit 23 angegeben. Mehrere der Opfer wurden demnach tot in ihren ausgebrannten Fahrzeugen aufgefunden. Das Feuer war nahe der Gemeinde Los Gallardos in der Provinz Almeria ausgebrochen. Ursache war vermutlich eine abgerissene Stromleitung in ausgetrockneter Umgebung.
Auch in weiteren Regionen Spaniens sowie Frankreichs und Portugals waren die Feuerwehren in den vergangenen Tagen wegen Waldbränden im Einsatz.
Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.