Kraftstoffpreise

Der Irankrieg hat die Benzin- und Dieselpreise stark ansteigen lassen. (picture alliance / Daniel Kubirski / Daniel Kubirski)

Gemessen an den Tankstellenpreisen am 30. April werde der Tankrabatt voll gewährt, erklärte der Verband Fuels und Energie. Ohne die Steuersenkung wären die Preise rund 17 Cent je Liter höher. Verwiesen wurde darauf, dass die Produktpreise für Benzin und Diesel seit vergangener Woche stark gestiegen seien. Grund dafür ⁠sei der erneut zuspitzende Konflikt ‌am Persischen Golf.

Vertreter der Bundesregierung und das Bundeskartellamt hatten die Mineralölwirtschaft zuvor ermahnt, die Steuersenkung voll weiterzugeben. Der ADAC kritisierte, dass dies nicht der Fall sei. Im Vergleich zum 30. April, dem Tag vor Inkrafttreten des Tankrabatts, seien die Preise am 1. Mai nur um ‌etwa elf Cent pro Liter niedriger gewesen.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.