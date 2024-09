Die britische Schauspielerin Maggie Smith ist tot. Sie galt als eine der herausragendsten britischen Darstellerinnen ihrer Generatin. (Andy Rain / EPA / dpa / Andy Rain)

Das teilte ihre Familie mit. Einem breiten Publikum wurde Smith bekannt für ihre Rolle als Lehrerin Minerva McGonagall am Zauberinternat Hogwarts in der Harry-Potter-Reihe. Sie spielte auch in der Serie "Downton Abbey" und in der Komödie "Sister Act – Eine himmlische Karriere" mit.

Im Laufe ihrer Karriere gewann Smith mehrere Auszeichnungen. Darunter waren gleich zwei Oscars der US-Filmakademie - für ihre schauspielerische Leistung in den Filmen "Die besten Jahre der Miss Jean Brodie" und "Das verrückte California-Hotel".

Diese Nachricht wurde am 27.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.