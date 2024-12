Minister Habeck beim Deutsch-Afrikaischen Wirtschaftsgipfel in Kenia (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

In der kenianischen Hauptstadt Nairobi hob der Grünen-Politiker die Bedeutung sicherer Rahmenbedingungen für Unternehmen aus der Bundesrepublik in den afrikanischen Staaten hervor. Dies sei die Basis nicht nur für deutsche Investitionen, sondern auch für das Leben der Menschen in den Ländern selbst, sagte er in einer Rede.

Zu der alle zwei Jahre stattfindenden Konferenz werden rund 800 Vertreter von Unternehmen aus Deutschland und verschiedenen afrikanischen Staaten erwartet. Der Gipfel findet zum fünften Mal statt. Diesmal geht es unter anderem um eine Zusammenarbeit bei der Produktion von grünem Wasserstoff und um die Anwerbung von afrikanischen Fachkräften - etwa im Pflegebereich - nach Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.