Plus von 15 Prozent

Zum Stichtag 8. Juli sei die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent gestiegen, sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post" und dem "General-Anzeiger".

Pistorius will sich heute an zwei Standorten über die Arbeit der Luftwaffe informieren. Zunächst wird er in Büchel in Rheinland-Pfalz erwartet. Dort sollen künftig moderne Tarnkappenjets vom Typ F-35 stationiert werden, um das Kampfflugzeug Tornado zu ersetzen. Anschließend reist der Minister ins nordrhein-westfälischen Uedem, wo sich das Weltraumkommando der Bundeswehr befindet. Es ist zuständig für den Schutz und die Überwachung von Satelliten, die militärische Aufklärung sowie die Beobachtung von gefährlichem Weltraumschrott. Das Kommando war im Jahr 2021 neu aufgestellt worden.

