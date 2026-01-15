Landwirtschaft
Minister Rainer wirbt für Schulgärten: Besseres Verständnis für Lebensmittel erreichen

Bundeslandwirtschaftsminister Rainer wirbt für Schulgärten, um ein besseres Verständnis für Lebensmittel zu erreichen.

    Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU)
    Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) (IMAGO / Mike Schmidt / IMAGO / www.photowerkstatt.de)
    Kinder könnten spielerisch an gesunde Ernährung herangeführt werden, sagte der CSU-Politiker der DPA. Gleichzeitig lernten sie Wertschätzung für landwirtschaftliche Produkte und die Arbeit derjenigen, die sie herstellten. Zudem animierte Rainer Kindergärten oder Schulen, ihre Lebensmittelversorgung vor Ort bei Erzeugern aus der Region einzukaufen. Wenn es saisonale und Bioprodukte seien, fände er das noch besser, führte der Bundeslandwirtschaftsminister aus.
    Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.