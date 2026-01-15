Landwirtschaft

Kinder könnten spielerisch an gesunde Ernährung herangeführt werden, sagte der CSU-Politiker der DPA. Gleichzeitig lernten sie Wertschätzung für landwirtschaftliche Produkte und die Arbeit derjenigen, die sie herstellten. Zudem animierte Rainer Kindergärten oder Schulen, ihre Lebensmittelversorgung vor Ort bei Erzeugern aus der Region einzukaufen. Wenn es saisonale und Bioprodukte seien, fände er das noch besser, führte der Bundeslandwirtschaftsminister aus.
